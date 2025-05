La Coppa del Mondo di eSport ospiterà i playoff di metà stagione della Global Series Apex Legends

HQ

Mentre molti dei tornei e degli eventi che sono stati pianificati per il Esports World Cup durante l'estate sono unici e autonomi in cui le squadre sono per lo più in competizione solo per un trofeo aggiuntivo e un premio in denaro, alcuni degli eventi sono parti ufficiali della loro scena competitiva principale. Questo è il caso degli eventi Apex Legends e EA Sports FC 25.

Ci è stato detto che l'evento Apex Legends sarà il Global Series Midseason Playoffs, dove molte delle migliori squadre di tutto il mondo lotteranno per i punti e la qualificazione all'eventuale World Championship, oltre al trofeo Midseason. Questo evento sarà caratterizzato da un montepremi di 2 milioni di dollari, si svolgerà tra il 10 e il 13 luglio e vedrà la partecipazione di 40 squadre.

In aggiunta a questo, il torneo EA FC sarà il FC Pro World Championship, che vedrà 32 dei migliori giocatori individuali di tutto il mondo sfidarsi per essere incoronati campioni del mondo, la parte del leone di un montepremi di $ 1,5 milioni, e tutto tra il 7 e il 10 agosto.

Inutile dire che il festival di quest'anno non sarà uno di quelli da perdere.