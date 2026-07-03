La Coppa del Mondo di Esports 2026 è iniziata: Here sono i risultati di apertura del torneo Valorant

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Sebbene la Coppa del Mondo di Esports inizierà effettivamente la prossima settimana, quando il festival parigino inizierà a offrire tornei e azione settimanali per circa sette settimane di fila, uno dei 20+ eventi che saranno presentati è già in corso, dato che il torneo Valorant è già iniziato.

Finora è in corso la partita a gironi, con ciascuna delle squadre del Gruppo A e B già in una partita ciascuna, portando alla luce quattro risultati da ieri.

Per il Gruppo A, 100 Thieves ha sconfitto Rex Regum Qeon 2-0, prima che BBL Esports abbia eliminato EDward Gaming in modo 2-1. Nel Gruppo B, Team Vitality ha travolto Karmine Corp 2-0, mentre NRG ha superato Paper Rex con un risultato di 2-1.

Il formato dell'azione a gironi significa che se una squadra ottiene due vittorie nel proprio girone, si qualifica per i playoff. Allo stesso modo, due sconfitte portano all'eliminazione, quindi ogni gruppo determinerà infine due squadre playoff e due organizzazioni eliminate.

Guardando alle sfide di oggi (3 luglio), possiamo aspettarci le seguenti partite.

Gruppo A:



Gentle Mates vs. XLG Esports alle 14:45 BST/15:45 CEST



Nongshim RedForce vs. G2 Esports alle 14:45 BST/15:45 CEST



Gruppo B: