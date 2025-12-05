La Coppa del Mondo FIFAe 2025 inizierà la prossima settimana a Riyadh, Arabia Saudita

HQ

Il calendario degli esports sta per concludersi nel 2025, poiché mancano solo pochi eventi prima che la maggior parte delle scene competitive si prenda una pausa durante le festività. Uno degli ultimi della stagione sarà ospitato da Konami, poiché il FIFAe World Cup 2025 si terrà già la prossima settimana, in cui 12 dei migliori giocatori, rappresentanti delle loro nazioni d'origine, saranno presenti e cercheranno di sollevare l'atteso trofeo.

Questo torneo si teneva precedentemente sulle FIFA partite prima che EA e FIFA si dividessero, portando alla creazione di EA Sports FC invece. Ora ha deciso diKonami utilizzare eFootball come piattaforma (precedentemente nota come PES ), e per l'evento 2025 si prevede che l'azione si terrà di persona a Riyadh, Arabia Saudita.

A partire dal 10 dicembre, ci viene detto che ci saranno due divisioni d'azione che spazieranno console e mobile. Il formato console sarà un torneo 2v2 in cui i giocatori si sfidano in squadre da tre, mentre quello mobile tende all'azione 1v1. Indipendentemente dal formato, ogni divisione avrà solo 12 squadre/giocatori, ognuno dei quali sarà inserito in una fase a gironi per determinare chi si qualificherà per il tabellone a eliminazione diretta.

Per quanto riguarda le nazioni e come sono state suddivise nei due gruppi, potete vedere questo qui sotto.

Confortare

Gruppo A:



Arabia Saudita



Italia



Brasile



Cile



Thailandia



Turchia



Gruppo B:



Marocco



Giordania



Giappone



Polonia



Indonesia



Messico



Mobile

Gruppo A:



Arabia Saudita



Bahrein



Brasile



Thailandia



Egitto



Malaysia



Gruppo B:



Turchia



Giappone



Marocco



India



Colombia



Grecia



Il torneo si svolgerà il prossimo fine settimana e terminerà il 13 dicembre, quando saranno state incoronate le nazioni vincittrici.