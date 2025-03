La Corea del Nord presenta droni suicidi alimentati dall'intelligenza artificiale e aerei di allerta precoce Kim Jong Un dà priorità alla guerra senza pilota e alla tecnologia di ricognizione negli ultimi progressi militari.

HQ Le ultime notizie sulla Corea del Nord . Il paese ha presentato i suoi ultimi progressi militari, con droni suicidi guidati dall'intelligenza artificiale e un aereo di allerta precoce in volo, segnando un salto significativo nelle sue capacità di difesa. Il leader Kim Jong Un ha sottolineato l'importanza strategica dei sistemi senza pilota e dell'intelligenza artificiale nella guerra moderna, supervisionando le dimostrazioni di droni da ricognizione in grado di rilevare e ingaggiare bersagli nemici. La presentazione di un aereo di allerta precoce, secondo quanto riferito adattato da aerei cargo Il-76 di fabbricazione russa, suggerisce uno sforzo concertato per migliorare le capacità di difesa aerea, la portata della sorveglianza e la deterrenza strategica di Pyongyang nonostante i vincoli tecnologici e di risorse. REGIONE DI MOSCA, RUSSIA, 5 MAGGIO 2015: l'aereo militare dell'aeronautica russa Ilyushin Il 76 decolla dalla pista della base aerea. Trasporto aereo di merci, logistico. Aeroporto militare in diretta. Aereo da carico a getto. Aereo da carico // Shutterstock