La Corea del Sud solleva preoccupazioni per la struttura del mare cinese nelle acque contese

Le ultime notizie su Corea del Sud e Cina . La Corea del Sud ha espresso profonda preoccupazione per la recente costruzione di una struttura marittima da parte della Cina al largo della sua costa occidentale, in un'area a lungo contesa da entrambe le nazioni.

Giovedì, il ministero degli Esteri di Seoul ha trasmesso queste preoccupazioni durante un dialogo marittimo a Seoul, dove i funzionari cinesi hanno chiarito che la struttura era semplicemente un'attrezzatura per l'allevamento ittico, non correlata a rivendicazioni territoriali.

Nonostante queste rassicurazioni, la posizione della struttura nelle acque contese del Mar Giallo, un'area in cui le zone economiche esclusive dei due paesi si sovrappongono, ha sollevato timori a Seoul che la Cina possa affermare una partecipazione nella regione.

Entrambe le nazioni si sono impegnate a mantenere aperta la comunicazione e a gestire la questione in modo responsabile, senza permettere che interrompa le loro relazioni più ampie o provochi ulteriori tensioni. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione.