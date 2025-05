La cospirazione che circonda la scelta numero 1 dei Dallas Mavericks

HQ

Quando si ha a che fare con qualcosa che dipende dalle statistiche e dalle possibilità, si trovano sempre persone che mettono in discussione tutto. Quante volte la UEFA è stata accusata di aver truccato il sorteggio della Champions League a favore di una squadra o di un'altra? È una cosa comune per le persone, quando non vogliamo accettare che un risultato casuale non giovi ai nostri interessi, quindi cospiriamo su un possibile patto di interessi.

Questo è stato il caso della NBA Draft Lottery, che lo scorso lunedì, 12 maggio, ha assegnato a Dallas la scelta numero 1. Questo è un grande vantaggio, poiché è qui che vengono scelti i giocatori di basket più promettenti. Normalmente, c'è un talento che spicca sugli altri e quest'anno è Cooper Flagg, un giocatore della Duke University, una delle università più prestigiose per giocatori di basket.

Se segui l'NBA, conosci lo scambio Luka Dončić, uno dei più controversi nella storia della lega. Nico Harrison, il general manager dei Mavs, è diventato un nemico pubblico di ogni tifoso della franchigia, ma con questa svolta degli eventi, potrebbe aver preso il sopravvento. È molto difficile saperlo con giocatori così giovani, che potrebbero essere soggetti a infortuni o varie battute d'arresto, ma per ora potrebbe ottenere uno dei più grandi prospetti del decennio .

Cosa ha dato inizio alla cospirazione?

Dallas è stata la sorpresa di tutti, vincendo la lotteria con una probabilità dell'1,8%, la quarta quota più bassa della storia per ottenere una scelta n. 1. Ha battuto le quattro peggiori squadre della competizione: Washington Wizards, Charlotte Hornets, Utah Jazz e New Orleans Pelicans. Infrangere tutte le probabilità è già motivo di dubbio per i fan dell'NBA, ma sullo sfondo della trade di Dončić, si vocifera che la lega volesse avvantaggiare la franchigia scambiando un talento generazionale come lo sloveno.

La cospirazione prevede un patto tra Nico Harrison, il commissario NBA Adam Silver e il general manager dei Los Angeles Lakers Rob Pelinka per spostare Dončić nella franchigia più mediatica per unirsi a LeBron e, in cambio, Harrison riceverebbe la scelta numero uno.

Le persone nei social media credono che non possa essere una coincidenza scambiare la tua più grande star e il futuro del franchise, come Dirk Nowitzki, e poi all'improvviso ottieni una stella. Ecco perché sono iniziate tutte queste speculazioni. A parte questo possibile patto, un tifoso dei Mavs sul suo account X ha proposto una teoria che sta facendo il giro. Dice che dopo un grande scambio, la squadra che rinuncia alla sua stella di solito beneficia della prima scelta. Ad esempio, i New Orleans Hornets hanno ceduto Chris Paul ai Clippers e hanno ricevuto la scelta numero uno nel draft successivo. In questo modo, hanno scelto nientemeno che... Anthony Davis.

È la prima volta che emergono accuse simili?

Questo formato della Draft Lottery compie 40 anni quest'anno, quindi ci saranno anni in cui la controversia potrebbe essere calda. Ma c'è stato un anno in cui la polemica è stata ancora più infuocata. Era il 1985 quando l'NBA implementò questo modello e ci furono una serie di circostanze. I New York Knicks erano uno dei sette contendenti per la scelta numero uno dopo una stagione negativa. Il mercato della città è uno dei più grandi degli Stati Uniti e non gareggiava per il campionato da anni, quindi la lega aveva un interesse economico a renderlo di nuovo un successo.

La busta contenente il logo dei Knicks è stata ritirata in prima istanza, assicurandosi la scelta numero uno per la franchigia di New York. In quel draft la prima scelta fu Patrick Ewing, che divenne una leggenda della squadra e undici volte All-Star. Anche se non c'è mai stata alcuna prova di tali brogli, il fatto che il commissario NBA David Stern fosse un nativo di New York ha alimentato le voci.

È inevitabile che la gente parli di potenziali conflitti di interesse, specialmente quando si tratta di una lega privata che ha un interesse acquisito in sé che coinvolge un sacco di soldi. Ma dobbiamo cercare di fidarci dell'integrità di questo sport, perché altrimenti si vedono ombre e mani nere ovunque.

