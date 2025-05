La Danimarca critica gli ultimi attacchi della Russia all'Ucraina I leader nordici riaffermano il sostegno a Kiev in mezzo all'escalation degli attacchi dei droni.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . La Danimarca ha denunciato l'ultima ondata di attacchi di droni della Russia contro l'Ucraina, definendola un chiaro segnale che Mosca non ha un reale interesse per la pace, ha detto lunedì il primo ministro danese Mette Frederiksen. In occasione di un vertice nordico in Finlandia, il primo ministro Mette Frederiksen ha sottolineato che mentre la Russia parla di negoziati, le sue azioni dimostrano il contrario. Nel frattempo, i paesi nordici si sono impegnati a continuare a sostenere l'Ucraina, compresi gli aiuti militari e la cooperazione industriale. Mette Frederiksen // Shutterstock