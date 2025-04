La FIA annuncia un torneo di eSport di sim-racing per ragazze e donne di età pari o superiore a 16 anni

HQ

La FIA, l'organo di governo della maggior parte degli sport motoristici in tutto il mondo, ha annunciato una nuova iniziativa e un nuovo progetto che mira a incoraggiare le fan a diventare più coinvolte nel mondo degli eSport e delle sim-corse.

Questo arriva in un nuovo torneo chiamato Girls on Track Rising Star (Esports Edition), ed è un'idea che viene gestita in collaborazione con Advanced SimRacing e iRacing, che mira a incoraggiare le donne e le ragazze di età pari o superiore a 16 anni a competere in eventi di sim-racing in tutto il mondo.

La competizione sarà disponibile per chiunque sia di sesso femminile e di età superiore ai 16 anni, indipendentemente da dove viva, e il torneo sarà caratterizzato da diversi turni di qualificazione che alla fine determineranno i dieci migliori piloti a cui verrà poi data l'opportunità di recarsi a Macao per competere in una finale dal vivo di più giorni al 2025 FIA Extraordinary General Assemblies Week.

