La FIFA riconosce gli "errori" nella proposta di privatizzazione ma riafferma il sostegno a Infantino

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Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, si è scusato con le associazioni membri e il consiglio della FIFA per gli "errori" nella proposta fallita di privatizzare parte della Coppa del Mondo tramite una sussidiaria, la proposta FIFA Forward Enterprise (FFE). Il consiglio direttivo della FIFA si è riunito a Rabat mercoledì e una lettera è stata inviata ai membri:

"Si è concordato che non era intenzione che il Consiglio FIFA e le Associazioni Membri della FIFA si sentissero esclusi dal processo e che il processo avrebbe dovuto essere gestito diversamente. È stato inoltre riconosciuto che sono stati commessi errori anche dopo che la proposta è stata trapelata ai media", ha scritto la FIFA in un comunicato.

"In una lettera separata al Consiglio FIFA e alle Associazioni Membri FIFA, sono state presentate scuse per questi errori insieme all'impegno a garantire che non si ripetano. Ora verrà condotta una revisione e un rapporto sarà presentato al Consiglio FIFA nella prossima riunione programmata."

Ma durante la riunione è stato chiarito che il consiglio "ha riaffermato il pieno sostegno al presidente della FIFA Gianni Infantino, in quanto unico funzionario eletto dalle 211 Associazioni Membri FIFA" e ha dichiarato che la FIFA "non tollererà più alcun attacco alla propria integrità" e prenderà misure per proteggere la propria reputazione.

Gianni Infantino ha scattato una foto con il Segretario Generale della FIFA Mattias Grafström alla Coppa d'Africa femminile, che era stata una delle voci più critiche all'interno della FIFA, descrivendo la scorsa settimana come "una triste e rimproverante serie di eventi che fortunatamente si sono conclusi con l'abbandono definitivo del progetto FFE " in una email interna, anche se ora conferma il sostegno a Infantino, mentre alcune associazioni calcistiche nel mondo stanno ufficialmente ritirando il loro sostegno prima delle prossime elezioni, e alcune voci esterne come Luís Figo chiedono le sue dimissioni...