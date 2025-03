La final four della Nations League è pronta dopo una notte emozionante con tre tempi supplementari e due calci di rigore

HQ

La UEFA Nations League potrebbe non essere il trofeo più prestigioso o ambito per i paesi europei, in particolare quelli abituati a vincere la Coppa del Mondo e la Coppa degli Europei, qualcosa che accomuna tutti e quattro i finalisti. Tuttavia, ciò non ha impedito che quella di domenica sia stata una serata di calcio epica, con tre dei quattro quarti di finale che sono andati ai tempi supplementari e due di loro ai rigori.

È stata una notte di grandi emozioni, gol su rigore e rimonte, che hanno portato a una Final Four con probabilmente le più grandi squadre d'Europa (meno l'Italia, che è caduta contro la Germania, e ovviamente senza l'Inghilterra, che ha seppellito le sue possibilità molto prima, quando è stata retrocessa in Nations League B).

La Spagna ha battuto l'Olanda ai rigori, con 'la Roja ' che è atterrato sul tabellone due volte, ma gli olandesi non si sono mai arresi e hanno intrappolato i detentori del titolo (hanno vinto l'edizione 2023) e i campioni d'Europa l'anno scorso a un 3-3, 5-5 complessivo, che è stato deciso dai rigori.

La Francia, che ha perso all'andata contro la Croazia per 2-0, ha superato lo svantaggio di due gol con lo stesso risultato e ha vinto anche ai rigori. Il Portogallo è stato più efficace, rimontando anche lui da una sconfitta al ritorno, ma punendo la Danimarca con due gol nei tempi supplementari, terminando 5-2, 5-3 complessivo.

Infine, una partita movimentata tra Germania e Italia ha visto i tedeschi prendere un vantaggio complessivo di 4-0, prima di uno sforzo schiacciante dell'Italia, che ha segnato tre gol nel secondo tempo, ma ha finito per perdere 5-4 complessivo.

Dopo l'emozionante notte, le final four sono fissate per giugno:



Germania vs Portogallo - 4 giugno, 19:45 GMT, 20:45 CET, Munich Football Arena



Spagna vs Francia - 5 giugno, 19:45 GMT, 20:45 CET, Stuttgart Arena



La partita per il terzo posto e la finale si terranno l'8 giugno alla Munich Football Arena.