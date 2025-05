La Finlandia si confronta con la Russia per l'intrusione nello spazio aereo Le autorità finlandesi hanno convocato l'ambasciatore russo dopo una sospetta violazione vicino alla costa meridionale.

HQ Le ultime notizie su Finlandia e Russia . Ora sappiamo che la Finlandia ha formalmente convocato l'ambasciatore russo a Helsinki a seguito di una sospetta violazione del suo spazio aereo da parte di due aerei militari russi avvenuta la scorsa settimana. L'incidente, che si sarebbe verificato vicino a Porvoo la scorsa settimana, è attualmente oggetto di indagine da parte della guardia di frontiera finlandese. Con l'aumento delle tensioni nella regione del Mar Baltico dal 2022, la NATO continua a rafforzare la sua presenza in mezzo alle crescenti preoccupazioni per la sicurezza. Confine tra Finlandia e Russia // Shutterstock