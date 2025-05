La Francia spinge per la soluzione dei due Stati in Medio Oriente Il presidente francese Emmanuel Macron segnala il suo sostegno al riconoscimento degli Stati palestinesi e israeliani durante la sua visita in Indonesia.

HQ Le ultime notizie sulla Francia . Mercoledì, il presidente francese Emmanuel Macron ha ribadito l'impegno della Francia per una risoluzione politica tra Israele e Palestina, sottolineando la necessità del riconoscimento reciproco per una pace duratura. Secondo quanto riferito, Macron è incline al riconoscimento di uno Stato palestinese, una decisione che potrebbe provocare la rabbia di Israele ed esacerbare le divisioni in Occidente. "Solo una soluzione politica renderà possibile ripristinare la pace e costruire a lungo termine", ha detto. "Insieme all'Arabia Saudita, organizzeremo presto una conferenza su Gaza a New York per dare nuovo slancio al riconoscimento di uno Stato palestinese e al riconoscimento dello Stato di Israele e del suo diritto a vivere in pace e sicurezza in questa regione", ha detto Macron. Vilnius, Lituania, 12 luglio 2023. Il presidente della Francia Emmanuel Macron scende dalla sua auto // Shutterstock