La FTC archivia la causa contro l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft

Dopo essere stato annunciato all'inizio degli anni 2020, nell'ottobre 2023 Activision Blizzard era ufficialmente nelle mani di Microsoft. Tuttavia, la Federal Trade Commission degli Stati Uniti o FTC non era particolarmente contenta del fatto che un editore di giochi così grande fosse di proprietà di Microsoft.

Nel dicembre 2023, la FTC ha cercato di appellarsi alla decisione iniziale del tribunale di far passare l'accordo. Tuttavia, di recente l'appello è stato respinto e ora la FTC ha deciso di lasciare che i cani che dormono e lasci cadere completamente il caso.

"La decisione di oggi è una vittoria per i giocatori di tutto il paese e per il buon senso a Washington, DC. Siamo grati alla FTC per l'annuncio di oggi", ha scritto il presidente di Microsoft Brad Smith (via VGC).

I tribunali hanno ignorato l'appello della FTC essenzialmente a causa del fatto che l'organismo non è stato in grado di dimostrare che i giochi di Activision Blizzard sarebbero stati tenuti nascosti da altre piattaforme dopo il successo dell'accordo. Sappiamo, ad esempio, che Nintendo e Sony hanno accordi per mantenere titoli importanti come Call of Duty sulle loro piattaforme per gli anni a venire.