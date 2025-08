La NASA vuole costruire un reattore nucleare sulla Luna entro il 2030 La NASA vuole prepararsi alla "seconda corsa allo spazio" tra Cina e Russia.

La NASA intende andare avanti con i suoi piani di creare una base umana permanente sulla Luna e punta ad avere un reattore nucleare entro il 2030. Questo secondo i rapporti trapelati e le fonti anonime di Politico, con un alto funzionario della NASA che ha parlato di "vincere la seconda corsa allo spazio". Più tardi, l'amministratore ad interim della NASA Sean Duffy lo ha confermato in un comunicato stampa. Il piano è quello di avere un reattore nucleare da 100 kilowatt, che è la quantità che una casa di 186 metri quadrati utilizza ogni tre giorni. Sanno che anche la Cina e la Russia hanno piani simili per raggiungere la Luna e persino Marte, quindi gli Stati Uniti vogliono essere i primi a rivendicare le parti migliori del satellite. Il primo paese ad avere un reattore sulla Luna "potrebbe dichiarare una zona di divieto che inibirebbe in modo significativo gli Stati Uniti", ha detto Duffy. La NASA ha anche spiegato come l'energia nucleare sia l'unica fonte di energia praticabile per gli insediamenti sulla Luna, dove i giorni lunari durano 15 giorni, il che significa che la superficie è al buio ogni due settimane. "C'è una certa parte della Luna che tutti sanno essere la migliore. Abbiamo il ghiaccio lì, abbiamo la luce del sole lì, e vogliamo arrivare per primi e rivendicarlo per gli Stati Uniti", ha detto Duffy. Piani ambiziosi, anche se all'inizio di quest'anno Donald Trump ha tagliato del 24% il budget della NASA per il 2026. È stata una delle prime apparizioni di Duffy come amministratore della NASA, ruolo che ha assunto nel luglio 2025. È anche il segretario ai trasporti designato da Donald Trump e alcuni hanno criticato il fatto che l'ex giornalista di Fox News condivida il suo tempo tra questi due ruoli. Duffy, tuttavia, sarà solo un tempo limitato alla NASA, mentre Trump cerca un sostituto permanente. Ha rifiutato il suo precedente candidato, Jared Isaacman, a causa della sua stretta relazione con il fondatore di Space-X Elon Musk.