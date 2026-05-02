La NBA vuole riformare il draft per porre fine al 'tanking', ovvero perdere nello scopo

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'Tanking ', l'azione di perdere apposta per avere migliori occasioni in futuro (migliori probabilità di draft nel caso della NBA) si è estesa, e la lega di basket vuole porre fine per ovvi motivi: mina la competizione e i valori dello sport, oltre a ridurre lo spettacolo e a distogliere gli spettatori dalla TV.

Per concludere, la NBA sta lavorando a una riforma del draft NBA che scoraggerà le sconfitte, anche se senza perdere del tutto il senso del draft: permettere alle squadre peggiori della lega di ottenere buoni prospetti per poter migliorare in futuro. Solo che, invece di essere proporzionale (più sei peggiore, maggiori sono le possibilità di entrare nel draft), questo sistema incoraggerebbe le squadre a essere "meno scarse" delle altre per avere migliori probabilità nel draft.

Questo nuovo piano, visto da ESPN, include diversi aspetti, tra cui l'aumento della lotteria da 14 a 16 squadre e la penalizzazione delle tre peggiori squadre della lega.

Le ultime tre squadre della stagione regolare (quelle con più sconfitte), così come la nona e la decima testa di serie in ogni conference (anche se si qualificano per i play-in), avrebbero il 5,4% di possibilità nella lotteria.

Le altre squadre in fondo alla classifica (quelle peggiori della nona e decima e non sono entrate nei play-in, ma sono state migliori delle ultime tre) avranno l'8,1% di possibilità nel sorteggio.

Questo piano inizierebbe a essere utilizzato nel 2027, se i 30 proprietari di franchising saranno d'accordo su un voto. Il commissario NBA Adam Silver ha detto che "dovrebbero avere un sistema in cui odi perdere. Non dovrebbe essere un distintivo d'onore. Perdere dovrebbe essere scomodo".