La Nuova Zelanda si qualifica per la Coppa del Mondo per la terza volta nella storia

HQ

La Nuova Zelanda è la quinta squadra confermata per la Coppa del Mondo 2026, insieme ai padroni di casa di Stati Uniti, Messico e Canada, oltre al Giappone. Sarà solo la terza Coppa del Mondo a cui il paese parteciperà, dopo Spagna 1982 e Sudafrica 2010. In entrambi i casi, la Nuova Zelanda non ha superato la fase a gironi e non ha ancora vinto nessuna partita. Tuttavia, ora è il momento di festeggiare, poiché hanno sconfitto la Nuova Caledonia e sono arrivati primi nella fase di qualificazione oceanica. La partita è terminata 3-0, nonostante l'infortunio precoce di Chris Wood, il loro giocatore internazionale più importante, che gioca per il Nottingham Forest in Premier League.

La Coppa del Mondo 2026 sarà un'edizione allargata, con 48 squadre invece delle solite 32. Grazie a ciò, OFC (Oceania) ha ottenuto almeno due posti per la Coppa del Mondo, di cui uno garantito per il paese che ha vinto la fase di qualificazione OFC. Questo è un cambiamento rispetto al solito processo, che offriva un solo posto per le nazioni OFC, che poi dovevano combattere in uno spareggio contro una nazione CONCACAF.

L'anno scorso, la Nuova Zelanda ha perso contro il Costa Rica. Ma per l'edizione 2026, con un posto diretto garantito per la migliore squadra nelle qualificazioni OFC, la Nuova Zelanda ha approfittato dell'occasione, battendo Tahiti, Vanautu e Samoa nella fase a gironi e Fiji e Nuova Caledonia nelle fasi finali. E per l'edizione 2030, se verrà effettivamente estesa a 64 squadre, avranno buone possibilità di assicurarsi un altro posto nella Coppa del Mondo FIFA in Spagna, Portogallo e Marocco.