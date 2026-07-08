La patente per acquistare un'auto a Singapore ora costa oltre 100.000 dollari

HQ

Se ti piace guidare, spero che tu non abbia finito a vivere a Singapore. La città-stato è una delle metropoli più prospere al mondo, ma il suo spazio limitato ha costretto il governo a limitare l'uso dei veicoli in modo che non si vede altrove al mondo.

Per possedere un'auto a Singapore, è necessario ottenere una patente speciale (che permette di acquistare un'auto e usarla per 10 anni), ma il costo di queste licenze - limitato a un milione - sta schizzando alle stelle a causa dell'elevata domanda. Attualmente, secondo le ultime cifre di Reuters, una patente per un'auto passeggeri standard a Singapore costa oltre 100.000 dollari USA.

In confronto, il reddito medio annuo per famiglie nella città-stato è di 149.352 dollari di Singapore, mentre un piccolo appartamento sovvenzionato dal governo costa più di 139.000 dollari di Singapore. Il prezzo di un certificato è ora equivalente al costo di acquistare quattro Toyota Corolla negli Stati Uniti. Lo stesso veicolo a Singapore, inclusi certificato, tasse di registrazione e tasse, costerebbe 179.888 dollari di Singapore (circa 139.000 dollari USA).

Quindi la domanda è: il cittadino medio ha davvero bisogno di un'auto a Singapore? La risposta è no. Il sistema MRT è uno dei più veloci, puliti e affidabili al mondo, e il servizio di autobus copre tutta l'isola. E se vuoi seguire l'esempio della maggioranza della popolazione, l'opzione preferita è noleggiare una bicicletta o un piccolo motorino e muoverti liberamente sulle piste ciclabili dedicate.