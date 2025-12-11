La presunta violazione sindacale di Rockstar ha ora attirato l'attenzione del Primo Ministro britannico

HQ

Beh, questa è una svolta un po' inaspettata. Tutti sappiamo che Rockstar ha recentemente licenziato 31 dipendenti dai suoi uffici Rockstar North. Se non ne sei a conoscenza, puoi trovare maggiori dettagli qui e qui, ma il succo della questione è che i dipendenti licenziati e l'Independent Workers Union of Great Britain (IWGB) sostengono che i licenziamenti siano stati un palese tentativo di smantellare i sindacali.

La questione è ora stata portata davanti al Parlamento, dove il deputato locale della circoscrizione che ospita Rockstar North, Chris Murray, ha chiesto al Primo Ministro britannico Sir Keir Starmer dei licenziamenti. "È un caso profondamente preoccupante," Ha detto Starmer (tramite IGN). "Ogni lavoratore ha il diritto di aderire a un sindacato e siamo determinati a rafforzare i diritti dei lavoratori e a garantire che non subano conseguenze ingiuste per far parte di un sindacato. I nostri ministri esamineranno il caso specifico che lui [Murray] solleva e lo terranno aggiornato."

Rockstar sostiene fermamente che i licenziamenti sono avvenuti a causa di grave cattiva condotta e non per altri motivi. Dovremo vedere se i ministri sono d'accordo con questo ragionamento se intendono davvero indagare ulteriormente sulla questione. Tenete gli occhi aperti mentre cerchiamo di condividere di più su questo.