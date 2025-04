La Red Bull Instalock torna a Londra a maggio

HQ

Sebbene laValorant Game Changers prima fase del 2025 si sia conclusa, attualmente siamo in un periodo di ribasso in attesa che la seconda fase dell'anno inizi a fine maggio. Prima di allora possiamo aspettarci che si tenga un torneoValorant femminile a sé stante, poiché Red Bull ha annunciato che Instalock tornerà nel Regno Unito questo maggio.

L'evento porterà quattro delle migliori squadre di tutto il mondo al Red Bull Gaming Sphere di Londra per sfidarsi tra il 2 e il 3 maggio. Per quanto riguarda le quattro squadre che sono state invitate per l'evento di quest'anno, sono le seguenti:



G2 Gozen (vincitore del Red Bull Instalock 2024)



Falchi Vega



FlyQuest ROSSO



GiantX GC



A differenza degli eventi precedenti, questo Instalock avrà un aspetto leggermente diverso in quanto sta abbandonando il tradizionale formato Valorant per una configurazione tripla Duelists. In sostanza, invece di un'azione cinque contro cinque, quest'anno le squadre selezioneranno tre membri per rappresentarli in pura azione offensiva a tutto campo.

Dovremo aspettare e vedere se questo funziona a favore dell'evento o meno, ma se siete interessati lo stesso, le informazioni sui biglietti per Instalock saranno rivelate il 4 aprile.