La Russia colpisce Kiev e Odessa in attacchi notturni con droni

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Ora sappiamo che la Russia ha intensificato la sua campagna aerea in Ucraina, lanciando un'ondata sostenuta di attacchi di droni durante la notte che hanno preso di mira le zone residenziali di Kiev e colpito un reparto maternità a Odessa. Zelensky ha postato su X: "Per l'ennesima notte, invece di un cessate il fuoco, ci sono stati massicci attacchi con droni Shahed, missili da crociera e balistici. Oggi c'è stato uno dei più grandi attacchi a Kiev. Anche Odessa, la regione di Dnipro e la regione di Chernihiv sono state prese di mira". Poi, Zelensky ha aggiunto: "In totale, la Russia ha utilizzato 315 droni nell'attacco, tra cui 250 Shahed, e 7 missili, 2 dei quali erano missili balistici di fabbricazione nordcoreana. Gli edifici residenziali e le infrastrutture urbane sono stati danneggiati. Tragicamente, ci sono vittime". Le autorità locali hanno riportato vittime e danni diffusi, segnando una continua rappresaglia a seguito delle recenti operazioni ucraine all'interno del territorio russo. L'attacco è avvenuto poche ore dopo quello che i funzionari hanno definito il più grande attacco di droni all'Ucraina dall'inizio della guerra. Distruzione di un ospedale di maternità dopo essere stato colpito da un missile balistico durante la guerra in Ucraina e Russia. Guerra. Istituzione medica. Colpo diretto all'edificio // Shutterstock