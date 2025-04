La seconda espansione di Warhammer 40,000: Rogue Trader è stata rivelata

HQ

È stata rivelata la seconda espansione per Warhammer 40,000: Rogue Trader di Owlcat. Lex Imperialis ci porta lontano dalle ombre e dalla morte della fazione Bloodtun Web nella prima espansione, e ci catapulta nella legge e nell'ordine degli Adeptus Arbites.

Con l'attenzione rivolta alle forze di polizia dell'Imperium, alcuni fan si aspettavano già di vedere un compagno canino apparire nella nuova espansione. Ma da allora Owlcat ha rivelato che ci sono quattro famigli in arrivo nel gioco, che sono il cyber-mastino, lo psyber-corvo, lo sciame di servoteschi e la cyber-aquila.

Ognuno dei famigli ha il proprio modo unico di dare una mano sul campo di battaglia e fa parte del nuovo archetipo di Sovrintendente in arrivo in Rogue Trader. Anche il nuovo compagno, Solomorne Anthar, usa il cyber-mastino, quindi non devi necessariamente cambiare la tua build per avere accesso al bravo ragazzo.

Stiamo ancora aspettando di saperne di più sull'espansione Lex Imperialis per Warhammer 40,000: Rogue Trader, ma con l'evento annuale Warhammer Skulls che di solito si tiene a maggio, forse non dovremo aspettare molto prima che arrivi una data di uscita.

Warhammer 40,000: Rogue Trader è ora disponibile su Xbox Series X/S, PS5 e PC.