La Spagna lancia un'indagine su X, Meta e TikTok riguardo ai contenuti abusivi generati dall'IA
Il Primo Ministro Pedro Sánchez spinge per azioni legali in un contesto di crescenti tensioni tecnologiche tra UE e Stati Uniti.
Martedì il governo spagnolo ha annunciato che chiederà ai procuratori di indagare sui giganti dei social media X, Meta e TikTok per presunta diffusione di materiale di abusi sessuali su minori generati dall'IA. Il Primo Ministro Pedro Sánchez ha detto che le piattaforme minavano la salute mentale, la dignità e i diritti dei bambini, e che "l'impunità di questi giganti deve finire."
La decisione aumenta le tensioni tra Stati Uniti ed Europa riguardo alla regolamentazione delle Big Tech. X e TikTok non hanno risposto immediatamente, mentre Meta ha rifiutato di commentare. L'annuncio segue azioni simili in Francia, dove la polizia ha fatto irruzione negli uffici di X a Parigi per accuse correlate; l'azienda negò qualsiasi illecito...