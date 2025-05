La stagione 1 2026 di BLAST Rivals si sta dirigendo verso il Nord America

HQ

Ora che l'evento BLAST Rivals Spring 2025 si è concluso, l'organizzatore del torneo ha già iniziato a guardare al futuro e a come si svilupperà la stagione 2026. A tal fine, BLAST ha ora rivelato un po' di informazioni sul primoBLAST Rivals torneo del prossimo anno, sottolineando che l'evento si dirigerà in Nord America in primavera.

Ci è stato detto in un breve post sui social media che l'azione avverrà tra il 27 aprile e il 3 maggio e che accadrà da qualche parte in Nord America. Il luogo esatto non è stato specificato, ma ci è stato detto di aspettarci ulteriori informazioni su questo evento "presto".