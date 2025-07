L'adattamento di Dune: Messiah di Denis Villeneuve ottiene il titolo ufficiale

HQ

Nonostante sembri volere una pausa dalle sabbie del deserto dopo aver dato tutto se stesso in Dune: Parte Due, Denis Villeneuve non è riuscito a stare lontano da Arrakis e si è messo al lavoro sul suo terzo film di Dune. Un adattamento del romanzo Dune: Messiah.

È da un po' di tempo che ci riferiamo al film come Dune: Messiah, ma sembra che il titolo ufficiale sia un po' diverso. Secondo Variety, il film si chiamerà invece Dune: Part Three. La trama sembra essere ancora in linea con il libro, con Paul Atreides che si stabilisce nel suo ruolo di Imperatore pur mantenendo la sua base su Arrakis.

È probabile che questa decisione di denominazione sia stata presa per non confondere il pubblico e fargli sapere che si trattava di un sequel diretto dell'ultimo film di Dune. Chiamarlo Dune: Messiah potrebbe far credere a qualcuno che si tratti di uno spin-off, sulla stessa scia di Dune: Prophecy.

Dune: Part Three uscirà il 16 dicembre 2026.