L'aeroporto di Heathrow ripristina la piena operatività

HQ

Le ultime notizie sul Regno Unito . L'aeroporto londinese di Heathrow ha ripreso la piena operatività sabato dopo che un incendio in una sottostazione elettrica critica ha innescato un arresto di un giorno, interrompendo oltre 1.300 voli e bloccando quasi 300.000 viaggiatori.

L'incidente, ritenuto non sospetto dalle autorità a seguito delle indagini preliminari su un malfunzionamento elettrico, ha costretto le compagnie aeree globali a dirottare gli aerei e ad affrontare ritardi a cascata, mentre i passeggeri hanno dovuto affrontare prezzi alberghieri esorbitanti e attese prolungate.

Heathrow ha schierato centinaia di dipendenti in tutti i terminal per gestire la folla arretrata e assistere i viaggiatori bloccati, aggiungendo 10.000 posti al programma di sabato per accelerare lo svuotamento degli arretrati, anche se British Airways ha avvertito di interruzioni persistenti per giorni.

I leader del settore hanno criticato la mancanza di sistemi di alimentazione di riserva, etichettando l'interruzione come un guasto dell'infrastruttura prevenibile, mentre le compagnie aeree e Heathrow si sono scontrate sulla responsabilità per l'aumento dei costi. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione.