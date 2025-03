L'aggiornamento Nightmares and Visions di Warhammer 40,000: Darktide è ora disponibile

HQ

Dopo essere stato annunciato all'inizio del mese, l'ultimo aggiornamento di Warhammer 40,000: Darktide è qui. Nightmares and Visions sembra metterci alla prova come mai prima d'ora, poiché i nostri scarti dovranno affrontare ondate di nemici nella nuova modalità Mortis Trials, oltre a nemici potenziati nella modalità Havoc.

Le Prove Mortis funzionano in modo in qualche modo simile alla modalità Chaos Wastes in Warhammer: Vermintide 2. Solo che invece di attraversare mappe diverse, dovrai affrontare ondate dopo ondate di nemici, raccogliendo alcuni buff interessanti e unici lungo il percorso, come la capacità delle granate di generare nuvole temporalesche e la carica dell'Ogryn di lasciare una scia di fuoco dietro di sé.

Nei nuovi contenuti Havoc, i nemici ottengono buff propri e puoi trovare tutti i tipi di sfide extra, dai nemici furiosi ai nemici marchiati da Nurgle che cureranno i loro compagni alleati pestilenziali. Tutto questo è incluso nella nuova campagna Havoc.

Oltre a questi aggiornamenti, anche l'albero dei talenti Ogryn è stato rielaborato e ci sono alcuni nuovi cosmetici premium con cui equipaggiare i tuoi scarti. Dai un'occhiata a tutto nel trailer qui sotto: