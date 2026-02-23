L'ambasciatore USA spinge il Portogallo ad acquistare gli F-35

HQ

L'ambasciatore statunitense in Portogallo, John Arrigo, ha esortato Lisbona a sostituire i suoi vecchi caccia F-16 con l'F-35 di Lockheed Martin, definendolo un "caccia stealth di quinta generazione" che porterebbe l'aeronautica portoghese al massimo livello europeo. Arrigo ha sottolineato l'interoperabilità con gli alleati della NATO e ha sottolineato che più di 900 F-35 sono già in servizio o in ordine in tutta Europa. Ha inoltre presentato l'aggiornamento come parte del raggiungimento dell'obiettivo NATO di spesa per la difesa del 5% del PIL entro il 2035, rispetto all'attuale 2% del Portogallo.

Il ministro della Difesa portoghese Nuno Melo ha osservato che il processo di selezione dei caccia di ricambio non era ancora iniziato. Arrigo ha sottolineato che l'F-35 contiene circa il 25% di componenti prodotti in Europa e rafforzerebbe l'integrazione del Portogallo con le forze aeree europee. Ha inoltre affermato che gli Stati Uniti promuovono la "riduzione del rischio" nelle relazioni con la Cina, garantendo la sicurezza informatica e la supervisione degli investimenti, senza costringere Lisbona a separarsi completamente.

Arrigo ha presentato la proposta come parte di una più ampia partnership strategica, affermando che gli Stati Uniti restano il "miglior partner" del Portogallo pur tenendo a distanza i potenziali avversari. Ha suggerito che i legami del Portogallo con gli Stati Uniti potrebbero prosperare ulteriormente se Lisbona riconsidererà la sua partecipazione all'Iniziativa Belt and Road della Cina, come fece l'Italia nel 2023, evidenziando l'intersezione tra difesa, tecnologia e geopolitica nell'alleanza transatlantica...