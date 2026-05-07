L'annuncio Star Fox conferma il remake di Zelda: Ocarina of Time per Switch 2? E Metroid?

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Star Fox è stato annunciato come una sorpresa totale da Nintendo mercoledì sera, e uscirà molto presto, il 25 giugno, solo per Nintendo Switch 2. Esce a giugno, è un gioco classico Star Fox e ha una grafica straordinaria... esattamente ciò che ha detto il leaker NatetheHate in un podcast il 27 marzo, seguito da altri insider che hanno confermato le informazioni.

In particolare, Nate ha detto che era un "gioco in stile classico Star Fox ", che "la grafica dovrebbe essere molto buona, molto soddisfacente" e che avrebbe avuto il multiplayer online. Tutto era vero, tranne il tempismo della rivelazione: invece di aprile, dopo l'uscita del film di Mario Galaxy, è stato rivelato a maggio... un giorno prima dei risultati finanziari trimestrali.

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Nate ha anche detto che Rhythm Paradise Groove e Splatoon Raiders sarebbero usciti in estate, cosa poi confermata da Nintendo (Rhythm il 2 luglio e Splatoon il 23 luglio), quindi se tutto questo è vero, allora tutto quello che ha detto Nate dovrebbe essere vero... Il che non è una cosa da poco: ne abbiamo parlato allora, ma ecco un riassunto:



Fire Emblem: Fortune's Weave e un gioco Switch Sports per Switch 2 usciranno quest'estate



Il remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time uscirà prima della fine del 2026



Il nuovo gioco 3D di Mario uscirà nel 2027



Metroid, Wario e UN ALTRO Star Fox nel 2027 per Switch 2?

Questi erano i temi principali di Nate... ma la storia è stata scelta da altri addetti ai lavori, che hanno aggiunto novità, come una Limited Edition per Switch 2 basata su Zelda.

Ma le voci sono cresciute come una palla di neve: un utente YouTube di nome @malo932 avrebbe pubblicato un commento con le stesse informazioni di Nate ma PRIMA che Nate pubblicasse il podcast... con pochi altri dettagli, tra cui:



Il remake di Super Metroid è "vicino"



Il nuovo gioco di Wario Land arriverà "forse nel 2027"



Un altro Star Fox gioco uscirà nel 2027 come "adventure one"



Ne vuoi ancora? Come hanno scoperto gli utenti di Reddit, un utente su Famiboards ha scoperto che uno YouTuber italiano di nome Poro Michele aveva ricevuto un messaggio privato pochi giorni prima del podcast di Nate, che diceva tutto quanto sopra PIÙ...



I Duskbloods usciranno alla fine del 2026



C'è infatti un altro gioco Star Fox nel 2027



Il DLC di Mario Kart World è stato posticipato al 2027



Il remake di Super Metroid ha uno stile pixel art



Metroid 6 dei creatori di Metroid Dread, MercurySteam, è in lavorazione, non nel 2026



Quindi, basandoci sull'annuncio Star Fox, possiamo presumere che il remake di Ocarina of Time sia reale (e Mario 3D non uscirà prima del 2027). Le altre voci sono un po' più vaghe, con il rischio di sembrare un po' come il gioco del telefono rotto, ma cose come un remake di Super Metroid o un nuovo Wario Land non suonano poi così inverosimile...

In ogni caso, un potenziale Nintendo Direct a giugno potrebbe chiarire alcuni di questi dubbi. Sei entusiasta di Star Fox su Nintendo Switch 2?