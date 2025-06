L'Arsenal giocherà la prima edizione della FIFA Women's Champions Cup nel 2026

HQ

Quest'estate, la Coppa del Mondo per club FIFA verrà lanciata sul calcio maschile, con un formato simile alla solita Coppa del Mondo FIFA con le nazioni. Arriva dopo che la FIFA ha lanciato la nuova Coppa Intercontinentale lo scorso anno, con il Real Madrid che ha vinto la sua prima edizione. L'anno prossimo, la FIFA introdurrà le stesse idee nel calcio femminile, con la creazione della FIFA Women's Champions Cup nel 2026 e della Coppa del Mondo per club femminile nel 2028.

Annunciata lo scorso marzo, la FIFA Women's Champions Cup è l'equivalente diretto della Coppa Intercontinentale di calcio maschile: una competizione che si tiene ogni anno, ad eccezione dell'anno in cui si svolge la Coppa del Mondo per Club Femminile. La Coppa dei Campioni sarà un torneo ridotto con solo sei partecipanti, ognuno dei vincitori delle sei confederazioni continentali: UEFA (Europa), CAF (Africa), AFC (Asia), CONCACAF (Nord America), CONMEBOL (Sud America) e OFC (Oceania).

Nel caso della UEFA, questa è naturalmente la vincitrice della Women's Champions League, vinta dall'Arsenal quest'anno, sconfiggendo l'FC Barcelona contro ogni pronostico. In questa breve competizione, i club AFC (Wuhan Jiangda) e OFC (Auckland United) giocano il primo turno e il vincitore combatte contro il vincitore CAF. Il vincitore combatte poi contro la rappresentativa UEFA in semifinale (Arsenal in questo caso), mentre la CONCACAF (Gotham FC) e la CONMEBOL (TBD) giocano direttamente l'altra semifinale.

La prima edizione della FIFA Women's Champions Cup si svolgerà da gennaio a febbraio 2026 e si terrà ogni anno in inverno, ad eccezione degli anni in cui si svolge la Coppa del Mondo per club femminile FIFA, che si svolgerà nel 2028, con 19 squadre.