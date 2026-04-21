Cosa succederà se Arsenal e Manchester City concluderanno la Premier League con gli stessi punti?

HQ

Arsenal e Manchester City sono in una corsa a due per il titolo di Premier League, e la vittoria per 2-1 della squadra di Guardiola all'Etihad significa che, se entrambe le squadre vincessero tutte le prossime partite (cinque per l'Arsenal, sei per il City) finirebbero la lega con lo stesso numero di punti.

L'Arsenal ha guidato la classifica per la stragrande maggioranza della stagione ed è ancora in testa, ma il loro vantaggio di nove punti è stato ridotto a tre (con il City che aveva una partita in meno) in solo una settimana. E il recente rapporto vittorie/sconfitte di entrambe le squadre in tutte le competizioni suggerisce che il Manchester City sia in condizioni migliori per vincere più partite nelle ultime settimane, con l'Arsenal che subisce la pressione aggiuntiva delle semifinali di Champions League contro l'Atleti nelle prossime due settimane.

Ma in uno scenario in cui vincessero tutte le partite, o qualsiasi altra combinazione, così da concludere la lega con gli stessi punti, la lega sarebbe assegnata alla squadra con la differenza reti migliore (gol segnati meno gol ricevuti).

Attualmente, sono incredibilmente vicini anche sotto questo aspetto: l'Arsenal ha una differenza reti leggermente migliore, 37, dopo 63 gol segnati e 26 subiti. Il City ha un GD di 36, con 65 gol segnati, 29 subiti, ma con una partita in meno. Se il Manchester City dovesse vincere quella partita rimandata della 31ª giornata contro il Crystal Palace 1-0 (ancora senza data), avrebbero gli stessi punti E la stessa differenza reti!

Altri criteri di spareggio in Premier League:

Nello scenario improbabile in cui due squadre finiscano la Premier League con gli stessi punti e la stessa differenza reti, il titolo verrebbe assegnato alla squadra con più gol segnati. Attualmente, l'Arsenal ha segnato 63 gol, ma il City ne ha segnati di più, 65 gol.

Nello scenario ancora più improbabile che si sarebbero pareggiati nelle stesse categorie, il titolo andrebbe alla squadra con il miglior record negli scontri diretti. E il City vincerebbe in questo scenario, dopo la vittoria per 2-1 in casa domenica scorsa e il pareggio per 1-1 all'Emirates Stadium dell'Arsenal nel settembre 2025. Ma se l'Arsenal avesse vinto quella partita, il titolo sarebbe stato deciso dai gol in trasferta in quegli scontri diretti.

L'ultima volta che un titolo di Premier League è stato deciso per differenza reti è stato nel 2011/12, quando il Manchester City ha battuto il Manchester United con 89 punti, ma con una differenza reti di 8. Chi pensi vincerà la Premier League 2025/26?