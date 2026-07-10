Le creature Palworld molto criticate hanno un aspetto nuovo nel gioco finale

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Questa mattina siamo riusciti a mostrare il trailer di lancio di Palworld, dato che dopo due anni e mezzo in Early Access, è finalmente arrivato il momento del rilascio ufficiale. Di conseguenza, la popolarità del gioco ha ricevuto un grande impulso, poiché sia i nuovi che i fan di lunga data si sono riversati a provare Palworld 1.0.

Tuttavia, una cosa che molti hanno notato è che molti Pals non hanno proprio l'aspetto che li ricordamo. Si scopre che Pocketpair ha ridisegnato un paio delle creature più criticate che erano considerate copie di Pokémon. Lo studio non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sull'argomento, ma nel post su Reddit qui sotto puoi consultarlo e confrontare tu stesso.