Le Filippine respingono le rivendicazioni marittime della Cina Manila riafferma i suoi diritti marittimi in mezzo alle crescenti tensioni con la Cina.

Il governo delle Filippine ha respinto con fermezza le obiezioni della Cina alle sue recenti attività marittime, affermando che queste sono legali, di routine e ben all'interno della sua giurisdizione, ha detto giovedì il ministero degli Esteri filippino. La dichiarazione arriva dopo le rinnovate rivendicazioni cinesi sui territori contesi nel Mar Cinese Meridionale e segue gli scontri tra le navi. Manila insiste che continuerà a condurre missioni di ricerca e rifornimento nell'area, nonostante i crescenti attriti.