Le finali della stagione 24 della ESL Pro League si terranno a Katowice

Quando l'ESL ha annunciato che l'evento anticipaIntel Extreme Masters to della stagione si sarebbe spostato da Katowice per dirigersi invece verso la città polacca di Cracovia dal 2026 in poi, molti sono rimasti delusi dal fatto che significasse lasciarsi alle spalle la città che ha ospitato l'azioneCounter-Strike di alto livello per anni. ESL ha notato questo feedback da parte della community e ha annunciato che Katowice avrebbe avuto un altro evento CS nel 2026, e ora stiamo sentendo cosa sarà.

Tra il 9 e l'11 ottobre 2026, il Spodek Arena della città ospiterà il ESL Pro League Season 24 Finals. Questo vedrà alcune delle migliori squadre presenti e cercheranno di assicurarsi una parte di un enorme montepremi di $ 1 milione, con la parte dal vivo a Katowice che ruota solo attorno al fine settimana delle finali. L'intero Season 24 prenderà il via il 24 settembre, ma ridurrà il gruppo fino a quando ne rimarranno solo una manciata, pronti a darsi battaglia di fronte ai fan.

Parlando del ritorno a Katowice, il direttore degli ecosistemi di gioco di ESL FACEIT Group, Marc Winther, ha dichiarato: "Katowice è stato il luogo di nascita di dozzine di campioni, e la Spodek Arena ha assistito a innumerevoli momenti iconici nel corso degli anni: è qui che Counter-Strike ha davvero fatto un enorme salto. Con la sua storia leggendaria e l'atmosfera inimitabile, non c'è posto migliore per i nostri fan per godersi il brivido della ESL Pro League dal vivo".

Stiamo ancora aspettando di conoscere le località ospitanti e le sedi del ESL Pro League Season 23 Finals, che si svolgerà tra il 13 e il 15 marzo 2026.