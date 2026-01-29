Le finali globali del Tekken World Tour 2025 sono questa domenica: ecco cosa devi sapere Come guardare, cosa è in palio e altro ancora sono spiegati qui sotto.

HQ Anche se potremmo essere nelle prime fasi del 2026, la scena competitiva di Tekken sta concludendo il suo World Tour 2025. Le Global Finals porteranno il massimo questo fine settimana, dal 29 gennaio al 1° febbraio, dove si terrà la Grand Final e deciderà chi porterà a casa la fetta principale del montepremi da 300.000 dollari. L'ultima tappa del torneo si occuperà di Malmö, Svezia. Se sei vicino alla città, puoi comunque acquistare i biglietti tramite il sito ufficiale del Tekken World Tour per far parte della folla. Oppure, se ti senti incredibilmente fortunato, puoi anche partecipare tramite le Last Chance Qualifiers, che si terranno il 31 gennaio. Se non sei vicino a Malmö, puoi unirti in diretta tramite le dirette per il tabellone finale dei primi 20. Twitch e YouTube trasmetteranno l'evento in streaming, dove potrai sintonizzarti durante il weekend per restare aggiornato sulla concorrenza. Si prevede anche che vedremo Bandai Namco parlare del futuro di Tekken 8 durante la grande finale, quindi tenete gli occhi aperti per ulteriori informazioni.