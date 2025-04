Le LEC Summer Finals si svolgeranno a Madrid, in Spagna

HQ

Riot Games ha annunciato le date e la città ospitante e la sede per il prossimo League of Legends EMEA Championship Summer Finals. Il torneo si svolgerà tra il 26 e il 28 settembre e vedrà le migliori squadre LEC cercare di assicurarsi un trofeo e anche di ottenere gli ultimi posti disponibili all'internazionale World Championship che si svolge in autunno.

Il LEC Summer Finals si svolgerà a Madrid, in Spagna, alle Caja Mágica, ma questo non sarà tutto ciò che Riot offre ai fan poiché l'evento sarà accompagnato dall'evento per i fan LEC XPO che si svolgerà al Plaza de España.

Con l'eventoSummer Finals che si svolge sul suolo spagnolo, anche la lingua interna dell'evento sarà lo spagnolo, con trasmissioni online e streaming con una varietà di alternative localizzate.

Ci è stato detto che i biglietti per questo evento saranno in vendita dal 12 maggio alle 16:00 BST / 17:00 CEST, con prezzi che vanno da 30 € fino a 109 € per i posti migliori durante l'intero fine settimana.

Per quanto riguarda ciò che il LEC XPO, che non richiede un biglietto, offrirà ai fan, Riot aggiunge: "Il LEC XPO è stato a lungo il punto di riferimento sia per i fan sfegatati che per i nuovi arrivati curiosi: un luogo in cui connettersi con tutto ciò che riguarda LoL, incontrare le tue squadre LEC preferite e immergerti nelle attività dei nostri partner. Insomma? Tutto ciò che ami di League of Legends e dell'ecosistema LEC, tutto sotto un'unica piazza, per la migliore esperienza per i fan.

Parteciperai o guarderai il LEC Summer Finals ?