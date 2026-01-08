esports
Counter-Strike 2
Le squadre presenti all'IEM Cracovia 2026 sono state rivelate
24 squadre parteciperanno al torneo, con otto già invitate alla seconda fase.
Alla fine del mese si terrà il primo grande torneo Intel Extreme Masters dell'anno, poiché l'IEM Cracovia (che sostituisce l'IEM Katowice) si terrà tra il 28 gennaio e l'8 febbraio. Questo evento vedrà la partecipazione di molte delle migliori squadre Counter-Strike 2 di tutto il mondo e, detto questo, ora conosciamo i roster confermati di 24.
Nella prima fase del torneo parteciperanno le seguenti 16 squadre:
- Aurora Gaming
- B8
- Eredità
- G2 Esports
- Team Liquid
- 3DMax
- Astralis
- Parivision
- Eroico
- PaiN Gaming
- FUT Esports
- Ninja in pigiama
- Passion UA
- BCG Esports
- NRG
- GamerLegion
A queste squadre confermate si aggiungono otto invitati della Fase 2. Queste squadre competeranno contro le otto organizzazioni che riusciranno a superare la Fase 1. Questi invitati sono i seguenti:
- Furia
- Team Vitality
- Team Falcons
- Spirito di squadra
- Natus Vincere
- Mouz
- FaZe Clan
- I Mongoli
Tenendo tutto questo a mente, chi consideri il favorito per IEM Cracovia?