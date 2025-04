Leak: Donkey Kong Bananza è davvero il prequel di Super Mario Odyssey?

HQ

Come se sostituire un Mario 3D con un Donkey Kong 3D come gioco di lancio per Nintendo Switch 2 non fosse già abbastanza di un terremoto mediatico, ora è il momento di teorie folli... Solo questa volta, con una base molto reale.

Il sito ufficiale di Nintendo Korea ha condiviso un'immagine artistica ufficiale di Donkey Kong Bananza (di cui potete leggere le nostre prime impressioni dopo averlo testato a Parigi questa settimana qui) che mostra il gorilla protagonista con una ragazza dai capelli scuri e dal volto familiare appesa al suo collo e dall'aspetto buffo. Non ci vuole un genio per dedurre che si tratta del sindaco di New Donk City in persona, Pauline. È interessante notare che qui vediamo una Pauline molto più giovane, il che potrebbe significare che (e qui iniziano le teorie folli e bizzarre).... Donkey Kong Bananza sarebbe il prequel di Super Mario Odyssey. L'immagine è stata sostituita con l'artwork "corretto" che altre pagine del gioco riportano in altri paesi, forse dopo una rapida telefonata di Miyamoto-san. Ma internet è più veloce, sempre, ed ecco l'immagine in questione.

C'è una cosa che potrebbe aggiungere un po' di peso a questa affermazione, ed è che, come abbiamo riportato nel suo reveal, sebbene non sia né confermato né smentito da Nintendo, Donkey Kong Bananza è stato sviluppato da EAD Tokyo, lo stesso studio che ci ha dato Super Mario Odyssey.

Potrebbero anche essere un altro motivo per cui notiamo che, curiosamente, Pauline è l'unico umano "buono" in Mario Kart World che non ha una versione Baby, come Peach o Daisy.

Ovviamente, tutto questo è un po' un atto di fede, poiché questa ragazza potrebbe essere qualsiasi altro nuovo personaggio che ci viene presentato in Bananza. Finora, l'unica cosa che abbiamo visto accompagnare DK nella sua avventura è quella Pietra Rara viola e chiacchierone di cui non conosciamo nemmeno il nome? Ma si scopre che il braccialetto che indossa la ragazza ha una pietra viola molto simile...

Bananza essendo la storia delle origini di Pauline potrebbe anche collegare sia questo che Odyssey al primo Donkey Kong. E se si scoprisse che Donkey Kong diventa malvagio e la mette in gabbia? E se un evento di Bananza con Pauline (se è davvero lei) è ciò che spinge DK a rapire le ragazze fino a quando un bel Jumpman si arrampica sulla struttura per salvarla? Beh, forse quest'ultima parte della storia è più folle delle altre, ma la febbre del Multi-Mario-verse è pronta per essere esplorata in Nintendo Switch 2.