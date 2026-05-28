LEC Primavera 2026: Chi si unirà a G2 Esports nella finale?

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Siamo nel momento decisivo per la stagione primaverile del Campionato EMEA 2026 League of Legends, dato che mancano solo cinque partite da giocare tra questo weekend e il prossimo. Al momento, sei squadre sono ancora in gioco nel torneo con G2 Esports già in attesa per il loro concorrente in finale e, detto questo, potresti essere curioso delle restanti partite. Se sì, queste informazioni sono riportate qui sotto.

Va detto che quattro delle cinque partite rimanenti sono tutte nel lower bracket. Allo stesso modo, da qui in poi ogni partita è un match a eliminazione diretta, il che significa che non ci sono seconde possibilità per chi è coinvolto.

Quarti di finale del Lower Bracket (30 e 31 maggio)



Karmine Corp vs. Natus Vincere alle 16:00 BST/17:00 CEST del 30 maggio



Team Vitality vs. GiantX alle 16:00 BST/17:00 CEST del 31 maggio



Semifinale Lower Bracket (1 giugno)



Vincitore di Karmine/NAVI vs. Vincitore di Vitality/GiantX alle 16:00 BST/17:00 CEST del 1° giugno



Finale del Lower Bracket (6 giugno)



Movistar KOI vs. Vincitore della semifinale del Lower Bracket alle 16:00 BST/17:00 CEST del 6 giugno



Finale finale (7 giugno)



G2 Esports vs. Vincitore della finale del Lower Bracket alle 16:00 BST/17:00 CEST del 7 giugno



Chi pensi arriverà fino in fondo?