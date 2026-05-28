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LEC Primavera 2026: Chi si unirà a G2 Esports nella finale?
Il prossimo turno di partite si terrà questo fine settimana, prima che le ultime due partite si svolgano nel primo weekend di giugno.
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Siamo nel momento decisivo per la stagione primaverile del Campionato EMEA 2026 League of Legends, dato che mancano solo cinque partite da giocare tra questo weekend e il prossimo. Al momento, sei squadre sono ancora in gioco nel torneo con G2 Esports già in attesa per il loro concorrente in finale e, detto questo, potresti essere curioso delle restanti partite. Se sì, queste informazioni sono riportate qui sotto.
Va detto che quattro delle cinque partite rimanenti sono tutte nel lower bracket. Allo stesso modo, da qui in poi ogni partita è un match a eliminazione diretta, il che significa che non ci sono seconde possibilità per chi è coinvolto.
Quarti di finale del Lower Bracket (30 e 31 maggio)
- Karmine Corp vs. Natus Vincere alle 16:00 BST/17:00 CEST del 30 maggio
- Team Vitality vs. GiantX alle 16:00 BST/17:00 CEST del 31 maggio
Semifinale Lower Bracket (1 giugno)
- Vincitore di Karmine/NAVI vs. Vincitore di Vitality/GiantX alle 16:00 BST/17:00 CEST del 1° giugno
Finale del Lower Bracket (6 giugno)
- Movistar KOI vs. Vincitore della semifinale del Lower Bracket alle 16:00 BST/17:00 CEST del 6 giugno
Finale finale (7 giugno)
- G2 Esports vs. Vincitore della finale del Lower Bracket alle 16:00 BST/17:00 CEST del 7 giugno
Chi pensi arriverà fino in fondo?