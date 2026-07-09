LEC Summer Finals 2026 si sposterà a Nizza, Francia

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Sebbene gran parte dell'attenzione nel mondo della competizione League of Legends sia attualmente rivolta al Mid-Season Invitational, che si concluderà questo fine settimana, seguirà il secondo turno di stagioni regionali per la stagione 2026. Per la LEC, ci aspettiamo che la stagione estiva si svolga tra il 24 luglio e il 30 agosto, seguita dai Playoff Estivi, dove le squadre punteranno a ottenere uno dei tre posti ai Mondiali 2026.

Detto ciò, Riot Games ha ora confermato data, luogo e sede delle LEC Summer Finals 2026, con questa azione che dovrebbe arrivare sulla Costa Azzurra al Palais Nikaia di Nizza, Francia, dal 18 al 20 settembre.

Si menziona che la vendita generale dei biglietti sarà in vendita da domani, 10 luglio, dalle 16:00 BST/17:00 CEST, e ancora una volta Riot intende offrire pacchetti viaggio, pass per il weekend e una varietà di opzioni di biglietto.