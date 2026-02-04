LIVE
      Legacy sostituito da FUT Esports al PGL Cluj Napoca 2026 a causa di un roster invalido

      Il torneo rumeno Counter-Strike 2 si terrà più avanti questo mese.

      HQ

      Una volta concluso l'IEM Cracovia, molte delle migliori squadre e giocatori Counter-Strike 2 passeranno dal paese europeo a un corrispettivo relativamente vicino all'Europa per il prossimo grande torneo dell'esport.

      Dal 14 al 22 febbraio, PGL Cluj-Napoca torna in Romania per un grande evento in cui 16 delle migliori squadre competono per una fetta di un montepremi di 625.000 dollari. A tal fine, pur conoscendo già molte delle squadre presenti, c'è stato un piccolo cambiamento, poiché Legacy si è ritirato dall'evento a causa di un "roster invalido", lasciando spazio a FUT Esports per guadagnarsi un posto come loro sostituto.

      Il prossimo passo di questo torneo sarà la rivelazione ufficiale del formato e del calendario per la fase a gironi, una parte in cui le 16 squadre giocheranno al massimo cinque partite per guadagnarsi uno degli otto posti ai playoff.

      Non vedi l'ora di andare a Cluj-Napoca?

      Counter-Strike 2

