Legacy sostituito da FUT Esports al PGL Cluj Napoca 2026 a causa di un roster invalido
Il torneo rumeno Counter-Strike 2 si terrà più avanti questo mese.
Una volta concluso l'IEM Cracovia, molte delle migliori squadre e giocatori Counter-Strike 2 passeranno dal paese europeo a un corrispettivo relativamente vicino all'Europa per il prossimo grande torneo dell'esport.
Dal 14 al 22 febbraio, PGL Cluj-Napoca torna in Romania per un grande evento in cui 16 delle migliori squadre competono per una fetta di un montepremi di 625.000 dollari. A tal fine, pur conoscendo già molte delle squadre presenti, c'è stato un piccolo cambiamento, poiché Legacy si è ritirato dall'evento a causa di un "roster invalido", lasciando spazio a FUT Esports per guadagnarsi un posto come loro sostituto.
Il prossimo passo di questo torneo sarà la rivelazione ufficiale del formato e del calendario per la fase a gironi, una parte in cui le 16 squadre giocheranno al massimo cinque partite per guadagnarsi uno degli otto posti ai playoff.
Non vedi l'ora di andare a Cluj-Napoca?