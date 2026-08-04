L'energia solare ora domina il mix energetico della California

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C'è molto dibattito qualunque tipo di energia scegliamo, perché ogni cosa ha i suoi svantaggi. Ma una cosa su cui molti sembrano essere d'accordo è che l'energia solare è una scelta sensata.

Ora, il portavoce riporta che la California ha raggiunto un traguardo incredibile a maggio, poiché più della metà dell'energia prodotta nello stato più grande della nazione proveniva dal sole. Questo è stato ottenuto, in parte, grazie alla capacità delle batterie che permette ad esempio di immagazzinare l'elettricità durante la notte, consentendo così un migliore utilizzo dell'energia.