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L'energia solare ora domina il mix energetico della California

Lo stoccaggio a batteria aiuta la California a raggiungere un traguardo nel sole.

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C'è molto dibattito qualunque tipo di energia scegliamo, perché ogni cosa ha i suoi svantaggi. Ma una cosa su cui molti sembrano essere d'accordo è che l'energia solare è una scelta sensata.

Ora, il portavoce riporta che la California ha raggiunto un traguardo incredibile a maggio, poiché più della metà dell'energia prodotta nello stato più grande della nazione proveniva dal sole. Questo è stato ottenuto, in parte, grazie alla capacità delle batterie che permette ad esempio di immagazzinare l'elettricità durante la notte, consentendo così un migliore utilizzo dell'energia.

L'energia solare ora domina il mix energetico della California

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