L'ennesima voce di Oblivion Remake ha colpito Internet

Di recente, si sente parlare sempre di più di un remake di The Elder Scrolls IV: Oblivion. Niente di ufficiale, intendiamoci, ma le voci e le speculazioni si sono accumulate. Di recente, un leaker ha indicato la prima settimana di aprile come il momento in cui avremmo visto il gioco uscire dalle ombre.

Tuttavia, poiché la fuga di notizie si è rivelata falsa, lo stesso leaker si è scusato e ora ha detto che vedremo la partita la prossima settimana, la settimana che inizia il 21 aprile. Ora, il leaker, Detective Seeds, potrebbe aver perso un po' di fiducia da parte del più ampio pubblico di gioco con la falsa affermazione, ma ora la loro nuova affermazione è stata sostenuta da Jeff Grubb.

A quanto pare a Grubb è stato anche detto che il gioco sarà abbandonato la prossima settimana. Forse, verrà lanciato dopo l'evento dell'anniversario di Elder Scrolls Online la prossima settimana. Ad ogni modo, nonostante non ci siano conferme ufficiali, c'è ancora la forte sensazione cheThe Elder Scrolls IV: Oblivion il remake sia reale e che si diriga verso di noi.