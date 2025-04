Rumour: The Elder Scrolls IV: Oblivion remake potrebbe cadere in qualsiasi momento Le aspettative sono state fissate per un lancio improvviso questo mese.

HQ Mentre stiamo ancora aspettando un annuncio ufficiale del remake di The Elder Scrolls IV: Oblivion, sempre più prove stanno aumentando. Ora, sembra che non solo arriverà presto una rivelazione, ma l'uscita del gioco potrebbe anche coincidere con essa. Ci sono state speculazioni sull'uscita di un remake di Oblivion e le voci indicavano che sarebbe arrivato la scorsa settimana. Tuttavia, l'ultima opinione arriva da Jeff Grubb di Giant Bomb, che afferma che "uscirà molto presto". Il remake di Oblivion vedrà il classico gioco di ruolo completamente rifatto con Unreal Engine 5 e vedrà nuove meccaniche di gioco su furtività, tiro con l'arco, blocco, resistenza e altro ancora. Il gioco originale ha quasi due decenni ormai, quindi un remake sarà il benvenuto per molti fan, e sembra che sia solo questione di tempo prima che sia nelle nostre mani. The Elder Scrolls IV: Oblivion è ora disponibile su PC, Xbox 360 e PS3.