Leo Messi firma il prolungamento del contratto con l'Inter Miami fino al 2028

Leo Messi continuerà a giocare all'Inter Miami per almeno altri tre anni. La stella argentina, arrivata a Miami nel 2023, ha firmato un'estensione del contratto fino alla stagione MLS 2028. Ciò significa altre tre stagioni complete, oltre a quella attuale che sta per concludersi (i play-off sono iniziati mercoledì con le wild card, prima di iniziare propriamente sabato, con l'Inter Miami che affronta Nashville).

"Mi rende davvero felice rimanere qui e continuare con questo progetto che, oltre ad essere un sogno, è diventato una bellissima realtà: giocare in questo stadio, al Miami Freedom Park", ha detto Messi, che ha posato nel cantiere del nuovo stadio, il Miami Freedom Park. "Da quando sono arrivato a Miami sono stato molto felice, quindi sono davvero contento di continuare qui."

L'amministratore delegato dell'Inter Miami, Jorge Mas, ha dichiarato che "la firma di Leo fino al 2028 è un'ode alla nostra fantastica città". È un sollievo per i tifosi di Miami, dopo la serie di ritiri annunciati nella squadra: Jordi Alba e Sergio Busquets hanno annunciato il loro ritiro settimane fa alla fine della stagione in corso. Luis Suárez, un'altra ex leggenda del Barça, termina il contratto quest'anno e non ha ancora annunciato un prolungamento del contratto.

Ma con le assenze di Busquets e Alba, hanno iniziato a circolare voci secondo cui Neymar potrebbe firmare per l'Inter Miami e riunirsi con il suo ex compagno di squadra di Barcellona e PSG.

Leo Messi, che in precedenza aveva accennato a un possibile ritiro anche prima della Coppa del Mondo 2026, avrà 41 anni al termine della stagione 2028.