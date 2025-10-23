Gamereactor

Leo Messi firma il prolungamento del contratto con l'Inter Miami fino al 2028

Messi avrà 41 anni quando il suo attuale contratto scadrà con la squadra MLS.

Leo Messi continuerà a giocare all'Inter Miami per almeno altri tre anni. La stella argentina, arrivata a Miami nel 2023, ha firmato un'estensione del contratto fino alla stagione MLS 2028. Ciò significa altre tre stagioni complete, oltre a quella attuale che sta per concludersi (i play-off sono iniziati mercoledì con le wild card, prima di iniziare propriamente sabato, con l'Inter Miami che affronta Nashville).

"Mi rende davvero felice rimanere qui e continuare con questo progetto che, oltre ad essere un sogno, è diventato una bellissima realtà: giocare in questo stadio, al Miami Freedom Park", ha detto Messi, che ha posato nel cantiere del nuovo stadio, il Miami Freedom Park. "Da quando sono arrivato a Miami sono stato molto felice, quindi sono davvero contento di continuare qui."

L'amministratore delegato dell'Inter Miami, Jorge Mas, ha dichiarato che "la firma di Leo fino al 2028 è un'ode alla nostra fantastica città". È un sollievo per i tifosi di Miami, dopo la serie di ritiri annunciati nella squadra: Jordi Alba e Sergio Busquets hanno annunciato il loro ritiro settimane fa alla fine della stagione in corso. Luis Suárez, un'altra ex leggenda del Barça, termina il contratto quest'anno e non ha ancora annunciato un prolungamento del contratto.

Ma con le assenze di Busquets e Alba, hanno iniziato a circolare voci secondo cui Neymar potrebbe firmare per l'Inter Miami e riunirsi con il suo ex compagno di squadra di Barcellona e PSG.

Leo Messi, che in precedenza aveva accennato a un possibile ritiro anche prima della Coppa del Mondo 2026, avrà 41 anni al termine della stagione 2028.

