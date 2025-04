L'ESL Pro Tour di StarCraft II è in fase di interruzione

HQ

Va a dimostrare il livello di qualità e l'interesse che ancora circonda il marchio StarCraft che nonostante StarCraft II lanciato nel 2010, ha ancora una scena eSport attiva e sana. Anche se forse non così sano come una volta.

Diciamo questo perché ESL ha deciso di interrompere il StarCraft II ESL Pro Tour per il 2025 e oltre. La ragione di ciò è stata delineata in una dichiarazione che rileva che garantire impegni e investimenti a lungo termine è stato impegnativo e che mantenere un calendario annuale non è più praticabile.

"L'EPT è stato creato con l'obiettivo di creare un ecosistema competitivo sostenibile a lungo termine per StarCraft II. L'ottimo inizio del circuito è stato supportato dai principali stakeholder dell'ecosistema, consentendo un ambiente Pro Tour su larga scala, fornendo un senso di stabilità a tutte le parti coinvolte e consentendo ai professionisti degli eSport di dedicare completamente la loro carriera a StarCraft.

"Tuttavia, garantire impegni a lungo termine per finanziare più eventi durante l'anno è diventato più difficile con il passare del tempo. A partire da oggi, non possiamo più mantenere l'ecosistema completo che ha definito l'EPT - un circuito della durata di un anno con eventi online e live con trasmissioni di alta qualità, competizioni regionali complete e aggiornamenti regolari per il gameplay competitivo".

Nel corso degli anni, il StarCraft II ESL Pro Tour ha distribuito oltre 6 milioni di dollari di premi in denaro, incoronato cinque campioni del mondo, 22 vincitori di master e 58 vincitori di open cup, ha tenuto oltre 3.300 tornei unici e ha anche presentato oltre 48.000 partite. Inutile dire che è stata una grande corsa.

Siete tristi di sentire questa notizia?