L'Esports World Cup conferma 20 dei 24 giochi totali che saranno presentati al festival del 2026

Per il 2025 Esports World Cup, l'enorme festival si è preso il suo tempo per annunciare i vari giochi che sarebbero stati presenti e ospitare tornei, distribuendo le rivelazioni nel corso di mesi. Questo non accadrà affatto per il festival del 2026.

Già 20 dei 24 titoli sono stati confermati, con gli ultimi quattro che saranno rivelati in futuro in date indeterminate. Per quanto riguarda i 20 confermati, è possibile vedere l'elenco completo dei giochi che saranno presenti all'evento che si terrà nell'estate del 2026 in Arabia Saudita.



Leggende dell'apice



Call of Duty: Black Ops 7



Call of Duty: Warzone 2



Scacchi



Contrattacco 2



Fuoco incrociato



Dota 2



EA Sports FC 26



Furia fatale: La città dei lupi



Fuoco libero



Onore dei Re



Lega delle Leggende



Mobile Legends: Bang Bang



Overwatch 2



PUBG: Campi di battaglia



PUBG: Dispositivi mobili



Rainbow Six: Assedio X



Street Fighter 6



Tattiche di Teamfight



Valorant



Va detto che 24 partite confermate non significano 24 tornei unici, poiché molti di questi giochi ospiteranno senza dubbio tornei maschili e femminili. In sostanza, supponiamo che ci saranno almeno 24 tornei al festival del 2026.