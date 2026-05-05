L'evento Street Fighter 6 di Evo Japan conquista il Guinness World Record per il più grande torneo di videogiochi di combattimento di sempre

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Durante il fine settimana, si è svolto Evo Japan e molti dei migliori giocatori di picchiaduro di tutto il mondo si sono recati in Giappone per partecipare ad alcuni dei tornei più importanti dell'anno. In effetti, uno degli eventi presentati si è rivelato così enorme da valere un Guinness World Record per questo risultato.

Come confermato da Evo, il torneo Street Fighter 6 al festival dei giochi di combattimento ha conquistato il record di "più grande torneo per un singolo videogioco di combattimento nella storia", tutto grazie a 7.168 giocatori che si sono iscritti e hanno cercato il trofeo.

Per quanto riguarda chi ha prevalso in questo evento, Eisuke Yamaguchi ha finito per sconfiggere Victor "Punk" Woodley, con il primo che ha mostrato il dominio usando Mai su Cammy del secondo. Questo risultato significa che Yamaguchi si qualifica sia per la Capcom Cup 13 che per l'evento Esports World Cup per SF6, mentre Punk ottiene solo un posto nella Esports World Cup.