L'FC Barcelona può essere incoronato campione della Liga in questa giornata

Dopo alcune settimane molto impegnative a Barcellona, il Futbol Club Barcelona potrebbe essere il nuovo campione de LaLiga EA Sports durante questa partita infrasettimanale. I blaugrana hanno avuto i loro alti e bassi negli ultimi giorni. L'eliminazione contro l'Inter, quando erano quasi sul punto di raggiungere la finale di Champions League, è stata un duro colpo per i giocatori e i tifosi.

Tuttavia, con l'annuncio della collaborazione con Travis Scott, tutto sembrava riprendersi. Le maglie esclusive sono andate sold out in poche ore e l'evento a Les Tres Xemeneies, con leggende come Thierry Henry, Patrick Kluivert e Ronaldinho, ha riacceso gli animi dei tifosi. E se a questo aggiungiamo la vittoria a Montjuïc contro le Merengues, è stata una grande settimana.

Ma la situazione è la seguente: Barça e Madrid sono separati da sette punti , rispettivamente con 82 e 75. Con nove punti ancora da giocare, i Culers possono essere campioni della competizione di campionato questa settimana, con due possibili opzioni per renderlo realtà.

Possono essere campioni oggi

Come forse saprai, il Real Madrid affronta oggi il Maiorca al Santiago Bernabeu. Los Merengues devono prendere tutti e tre i punti per costringere il Barcellona a non iniziare la giornata da campioni. Anche se la squadra della capitale è favorita, la squadra di Jagoba Arrasate non renderà facile per loro rimanere in vita nelle loro possibilità di giocare il calcio europeo.

L'opzione preferita dai Culers

Nel frattempo, il Barça fa visita oggi all'altro acerrimo nemico, un derby cittadino contro l'RCD Espanyol. La squadra allenata da Manolo Gonzalez vuole certificare la propria partecipazione alla competizione di campionato della prossima stagione. Anche se al momento sono fuori dalla zona retrocessione, una sconfitta a Cornellà potrebbe complicare il loro compito. Se i blaugrana vincessero a Cornellà, certificherebbero il loro ruolo di campioni della Liga 2024-25.

Due stagioni fa, il Barcellona di Xavi Hernández ha vinto lo scudetto allo stadio RCDE, provocando un'invasione di campo e una scena da ricordare, con i giocatori del Barça che correvano negli spogliatoi per evitare possibili aggressioni da parte dei tifosi del perico.

Come pensi che sarà l'esito di questa giornata di campionato? Avremo un nuovo campione o dovremo aspettare domenica prossima?