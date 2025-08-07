L'immigrazione porta la popolazione spagnola a un nuovo record

HQ

Ci siamo svegliati con la notizia che il Giappone aveva appena registrato un nuovo minimo di popolazione dopo un calo record l'anno scorso, nonostante l'aumento dell'immigrazione. Lo stesso giorno abbiamo appreso che, proprio a causa dell'immigrazione, la Spagna è ora un passo più vicina ai 50 milioni di abitanti.

Come pubblicato dall'agenzia EFE, le persone nate al di fuori dei confini spagnoli hanno contribuito a un aumento totale della popolazione di 119.811 durante il trimestre primaverile, per un totale attuale di 49.315.949 residenti al 1° luglio (circa un mese fa).

Tuttavia, come in Giappone, e come pubblicato dall'Istituto spagnolo di statistica (INE), il numero di persone nate in Spagna è diminuito per un altro trimestre. Nello stesso periodo, alla popolazione si sono aggiunti 95.277 cittadini stranieri, portando il numero totale dei residenti stranieri a 7.050.174. Nel frattempo, 24.534 persone hanno acquisito la nazionalità spagnola, compensando in parte il calo del numero di nativi.

Se confrontiamo i dati annuali, la Spagna ha guadagnato 508.475 cittadini in totale, quando le notizie di oggi sul Giappone parlavano di una perdita di oltre 900.000.

Con l'immigrazione al centro dei titoli dei giornali, della politica e del dibattito globale, queste cifre contrastanti gettano luce sulle diverse realtà demografiche di due paesi molto distinti e distanti (nonostante il loro amore condiviso per il riso, il pesce e il flamenco).