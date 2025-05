L'India dà il via libera al programma di caccia stealth per aumentare la superiorità aerea La mossa arriva dopo un recente stallo militare con il Pakistan e le crescenti preoccupazioni per il dominio aereo cinese.

L'India ha ufficialmente approvato martedì lo sviluppo di un nuovo caccia stealth di quinta generazione, una risposta strategica alle tensioni regionali e al declino degli aerei operativi all'interno della sua forza aerea. L'Agenzia per lo sviluppo aeronautico, sostenuta dal governo, cercherà presto offerte da aziende nazionali per costruire il prototipo. Il programma è considerato vitale per modernizzare la flotta obsoleta dell'India e abbinare i caccia J-10 forniti dalla Cina al Pakistan. Il caccia J-10 fornito dalla Cina dal Pakistan // Shutterstock